In ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF ​kommt die in Teilen rechtsextreme AfD auf gut 44 Prozent, wie die Sender mitteilten. Die Partei kann ihr Ergebnis von 2021 damit mehr als verdoppeln. Die CDU stürzt ab und liegt nur noch bei etwa 18,5 Prozent. Damit wäre ihr Ergebnis von 2021 halbiert. Drittstärkste Fraktion könnte die Linke mit über neun Prozent werden. In den Landtag, der für fünf Jahre gewählt wird, dürften auch SPD und Grüne ‌mit jeweils zwischen acht und neun Prozent einziehen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) muss um den Einzug in den Landtag kämpfen, liegt nahe fünf Prozent. Sollte es das BSW nicht schaffen, wird eine Alleinregierung der AfD wahrscheinlicher. Die FDP wird klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.