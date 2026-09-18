Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter äusserte sich ebenfalls besorgt über die Initiative. «Die AfD steht auf der Seite Russlands ​und ist bereit, sowohl die Ukraine als auch Deutschland zu verraten», erklärte er. «Russland nutzt Energie, insbesondere Nord Stream, als hybride Waffe für militärische Zwecke. Eine Wiedereröffnung von Nord Stream wäre eine Katastrophe für die europäische Sicherheit und ‌würde Deutschland isolieren.» Zudem könnte das Treffen jene Kräfte in der CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz stärken, die ebenfalls für den Kauf von russischem Gas plädieren.