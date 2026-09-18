Dangote vermarktet die ⁠Aktienplatzierung als «Börsengang für das Volk» und hofft auf zehn Millionen ​Aktionäre. Die Mindestinvestition wurde auf ⁠zehn Aktien oder umgerechnet etwa vier Dollar festgelegt, eine niedrigere Schwelle als bei früheren Börsengängen. Die ‌über 20 Milliarden Dollar teure Raffinerie am Rand der Metropole Lagos profitiert von den globalen Lieferengpässen durch den Iran-Krieg, die die Nachfrage nach in Nigeria produziertem Kerosin ‌in die Höhe treiben. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Dangote Petroleum ​Refinery laut Prospekt einen Nettogewinn von 1,82 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von mehr als 13 Milliarden Dollar.