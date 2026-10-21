Der «Agile One SN» ⁠sei für den Betrieb mit der KI-Software von Nvidia vorkonfiguriert, ‌erläuterte Agile-Chef Zhaopeng Chen in einem ‌am Mittwoch veröffentlichten Interview ​mit der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber hinaus verfüge er im Vergleich zum Standardmodell «Agile One S» über spezielle Hände mit jeweils fünf Fingern. Dies alles ermögliche es Entwicklern, deutlich ‌schneller mit ihrer Arbeit zu beginnen und Roboter für einen späteren Einsatz zu trainieren, ergänzte Spencer Huang, Produktchef ​für Robotik bei Nvidia und Sohn ​des Konzernchefs Jensen Huang.