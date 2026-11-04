Ahlsell biete 45,50 Franken je Aktie in bar, was einer Prämie von 30,8 Prozent auf den durchschnittlichen Kurs der vergangenen 60 Handelstage entspreche, teilte Meier Tobler am Mittwoch mit. Der Verwaltungsrat empfehle das Angebot einstimmig zur Annahme. Zudem unterstütze die Hauptaktionärin Meier Capital AG, die 58,55 Prozent der Anteile halte, die Offerte und habe sich zur Andienung ihrer Aktien verpflichtet.
Das Angebot, dessen Frist vom 5. November bis zum 2. Dezember laufen soll, steht unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 80 Prozent sowie behördlicher Freigaben.
Der Vollzug der Transaktion werde im ersten Quartal 2027 erwartet, woraufhin die Dekotierung der Meier-Tobler-Aktien von der Schweizer Börse SIX geplant sei. Ahlsell wolle das Unternehmen als eigenständige Einheit weiterführen und die Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten.
(Reuters)