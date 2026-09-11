GEMEINDEN SIND UNEINS

Gespaltener zeigen sich die Gemeinden - da es bei der Finanzierungsfrage auf kommunaler Ebene keine einheitliche Haltung geben werde, verzichtete der Schweizerische Gemeindeverband auf eine Stellungnahme. Auch unter den Kantonen herrscht Uneinigkeit: Zwar ist man sich über den Handlungsbedarf einig - bei der Erhöhung der Lohnbeiträge etwa gehen die Positionen aber auseinander.