Auch Firmenchef Erno Hildén betonte, für die Passagiere laufe der ​Betrieb ​normal weiter. «Wir fliegen, verkaufen ⁠Tickets und planen unseren zukünftigen Flugplan», sagte er. ​Das Verfahren sei für ⁠die Kunden nicht spürbar. AirBaltic folgt mit dem Schritt anderen Fluggesellschaften ‌wie SAS, United Airlines oder Delta Air Lines, die das US-Verfahren in der Vergangenheit ebenfalls für ihre Sanierung genutzt haben. ‌Das Unternehmen rechnet damit, das Verfahren bis etwa Juni ​2027 abzuschliessen.