Für das Gesamtjahr 2026 hob Airbnb seine Prognose an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum, ​das «mindestens ​im mittleren Zehnerbereich» liegt. Das Unternehmen ⁠hatte ein Plus im niedrigen bis mittleren ​Zehnerbereich prognostiziert. Das starke ⁠Geschäft rund um die WM sowie Zuwächse in Märkten wie Brasilien ‌und Indien halfen dem Konzern, Belastungen durch den Iran-Krieg teilweise auszugleichen. Dieser hatte internationale Fernreisen durch Flugumleitungen und höhere ‌Kerosinkosten beeinträchtigt. Inzwischen sei jedoch eine stetige Erholung der Nachfrage ​im Nahen Osten zu beobachten, erklärte Airbnb.