Noch in diesem Jahr - bis ‌zum 23. Dezember - sollten eigene ‌Aktien für ​bis zu 800 Millionen Euro erworben werden, teilte der französisch-deutsche Konzern Airbus am Montag mit. Eine Investmentbank sei damit ‌beauftragt worden. Airbus hatte das Rückkaufprogramm auf einem Kapitalmarkttag im Juli angekündigt. Es ​soll bis spätestens Ende Juli ​2029 abgeschlossen ​sein. Zum derzeitigen Aktienkurs könnte Airbus damit 3,2 ‌Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.