Die Nachfrage steigt unter anderem, weil Konflikte Seewege blockieren und der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) den Transport von Halbleitern beschleunigt. «Wir sehen einen Boom bei ​KI-Chips und -Servern, die in der Regel per Flugzeug transportiert ​werden», sagte Crawford Hamilton, Leiter des Frachter-Marketings bei Airbus. ​Im ersten Halbjahr wuchs das weltweite Luftfrachtaufkommen trotz geringerer Mengen im Nahen Osten um 4,7 Prozent. ‌Dies sei das stärkste Wachstum seit der Finanzkrise 2008 gewesen, fügte Hamilton hinzu.