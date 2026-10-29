Der europäische Flugzeugbauer Airbus steuert weiter auf ‌ein Rekordjahr zu. «Wir ⁠haben das Material, das wir brauchen, um unsere Ziele für 2026 zu erreichen», wischte Vorstandschef Guillaume Faury am ⁠Mittwoch Sorgen beiseite, der französisch-deutsche Konzern könnte erneut gezwungen sein, das Produktionsziel kurz vor Jahresende zu kappen. Es bleibe dabei, dass Airbus rund 870 (Vorjahr: ‌793) Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausliefern wolle. Bis Ende September waren es 547 (2025: 507) - ‌in den letzten drei Monaten müssten es demnach ​jeweils mehr als 100 sein. Der US-Erzrivale Boeing hatte zuletzt eingeräumt, er werde das Ziel von 500 ausgelieferten Maschinen in diesem Jahr nicht schaffen, weil der Hochlauf der Boeing 737 langsamer vonstatten gehe als gedacht.