Insidern zufolge sind etwa 500 Flugzeuge betroffen, von denen sich rund ‌die Hälfte bereits im Einsatz befindet und die übrigen noch produziert werden. Konkret gehe ​es um Abweichungen bei der Beschichtung ​von Längsträgern. Die Ursache sei ​identifiziert und eine Lösung stehe bereit, erklärte Airbus. Kunden ‌nähmen die Maschinen weiterhin ab, allerdings könnten europäische Aufsichtsbehörden künftig eine Reparaturvorgabe erlassen, hiess es ​aus ​Kreisen weiter.