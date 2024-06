Bei 4,96 Milliarden Fluggästen dürften die Airlines 2024 weltweit fast eine Billion Dollar an Erlösen erzielen, wie die International Air Transport Association (IATA) am Montag zum Auftakt ihrer Jahresversammlung in Dubai erklärte. Da die Kosten etwas weniger stark als der Umsatz (plus 9,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahr steigen, erwartet der Verband mit einem Nettogewinn von 30,5 Milliarden Dollar elf Prozent mehr als 2023 und mehr als zur ersten Jahresprognose vom Dezember.