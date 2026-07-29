Nach Ansicht der Zürcher Kantonalbank hat die UBS auch im zweiten Quartal 2026 ein «sehr gutes» Resultat erzielt. Der zuständige Analyst merkt ebenfalls an, dass die starke Entwicklung des Investment Bankings nicht wiederkehrend sei, was auf eine gewisse Vorsicht bei der Interpretation des Zahlenwerks schliessen lässt. Als positiv wertet der ZKB-Experte, dass es bei den Nettoneugeldern im Global Wealth Management Americas keine Abflüsse gab. Diese Sorge hatte bestanden, ist nun aber eben nicht eingetreten. Die ZKB stuft die UBS weiterhin mit «Marktgewichten» ein und sieht die Aktie auf dem aktuellen Stand als fair bewertet. Entsprechend sieht sie mittelfristig kein weiteres Aufwärtspotenzial, aber auch keinen Kursrückgang.