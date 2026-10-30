Grund für die Kursgewinne ist ein angepasstes Kursziel der UBS nahe dem Allzeithoch. Der Experte Stefan Vogel von der Schweizer Grossbank hat ihr Modell überarbeitet und das Kursziel auf 8,50 von 7,94 Franken erhöht bei einem unveränderten «Buy»-Rating. Dies, nachdem Vogel, Daten über sich im Bau befindliche Rechenzentren sowie geplante Kapazitätserweiterungen analysiert hatte. Der aktuelle Datensatz deutet auf eine deutliche Ausweitung der Projektpipeline hin. Demnach könnten kurz- bis mittelfristig rund 231 Gigawatt (GW) an Rechenzentrumskapazität hinzukommen gegenüber bisher 160 GW. Dieser Zuwachs führe bei den rechenzentrumsbezogenen Umsätzen von Centiel zu einem deutlich stärkeren Umsatzwachstum im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum.