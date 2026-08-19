Unitree Robotics ist bei seinem Börsendebüt mit einem Kursplus von 629 Prozent gestartet. Bei dem IPO hat das Unternehmen 6,1 Milliarden Yuan (780 Millionen Euro) eingenommen.
Die Aktien des ersten börsennotierten Herstellers humanoider Roboter auf dem chinesischen Festland stiegen zum Handelsauftakt vom Ausgabepreis von 150,8 Yuan auf 1100 Yuan und gaben anschliessend einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Unitree firmiert offiziell als Yushu Technology Co.
Der Eröffnungskurs verlieh dem Unternehmen aus Hangzhou einen Marktwert von 445 Milliarden Yuan. Damit lag die Bewertung auf dem Niveau des Apple-Zulieferers Luxshare Precision Industry.
Verkörperte künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem der am stärksten beachteten Bereiche im globalen KI-Wettlauf. Peking verstärkt die Förderung strategischer Technologien, die von Halbleitern bis zu humanoiden Robotern reichen. Unitrees Börsengang trifft auf eine wachsende Nachfrage von Investoren nach Unternehmen aus dem Bereich physischer KI. Die Aufmerksamkeit verlagert sich dabei über Basismodelle hinaus auf KI-Anwendungen in der realen Welt.
«Der Kurssprung bei Unitrees Debüt signalisiert eine starke Nachfrage nach Chinas Sektor für verkörperte KI», sagte Bloomberg-Intelligence-Analyst Ian Ma. «Die Erlöse aus dem Börsengang dürften die KI-Entwicklung und Kommerzialisierung beschleunigen. Die starke Börsennotierung könnte zudem einen günstigen Bewertungsmassstab für Ubtech und die bevorstehenden Börsengänge anderer chinesischer Robotik-Konkurrenten liefern.»
Das Privatanleger-Orderbuch bei Unitree übertraf die Gebote von 7,07 Billionen Yuan, die der Speicherchip-Riese CXMT bei seinem viel beachteten Börsengang im vergangenen Monat erhalten hatte.
«Der Wendepunkt für die Massenproduktion scheint nahe», schrieben JPMorgan-Analysten um Tim Huang. Der Investment Case für Chinas Industrie für humanoide Roboter beruhe auf einer beschleunigten Kommerzialisierung, Chancen durch die Lokalisierung der Lieferkette und zunehmender politischer Unterstützung.
JPMorgan prognostiziert, dass die weltweiten Auslieferungen humanoider Roboter von 18.000 Einheiten im Jahr 2025 auf 60.000 in diesem Jahr und 1,75 Millionen Einheiten bis 2030 steigen werden. Die Bank erwartet, dass China mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmacht.
(Bloomberg/cash)