Verkörperte künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem der am stärksten beachteten Bereiche im globalen KI-Wettlauf. Peking verstärkt die Förderung strategischer Technologien, die von Halbleitern bis zu humanoiden Robotern reichen. Unitrees Börsengang trifft auf eine wachsende Nachfrage von Investoren nach Unternehmen aus dem Bereich physischer KI. Die Aufmerksamkeit verlagert sich dabei über Basismodelle hinaus auf KI-Anwendungen in der realen Welt.