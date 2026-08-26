Die Papiere von Abercrombie & Fitch stiegen an der Wall Street um 22 Prozent. Nach einem starken zweiten Quartal rechnet Abercrombie für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatzwachstum von fünf Prozent, nachdem der Konzern zuvor drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt hatte.
Der Gewinn je Aktie soll zwischen 13,10 und 13,60 Dollar liegen, statt der bisher prognostizierten 10,20 bis 11,00 Dollar. Das Unternehmen verwies auf eine starke Nachfrage. Die Marke Abercrombie komme bei der Millennial-Generation weiterhin gut an, während Hollister jüngere Käufer anziehe, die sich zum Schulstart neu einkleiden.
(Reuters)