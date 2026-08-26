Die Papiere von Abercrombie & Fitch stiegen an der Wall Street um 22 Prozent. Nach einem starken zweiten Quartal rechnet Abercrombie für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatzwachstum von fünf Prozent, nachdem ‌der Konzern ⁠zuvor drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt hatte.