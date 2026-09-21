Die Aktie von AMS Osram legt am Montag 18 Prozent auf 20,26 Franken zu. Der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller mit Schweizer Kotierung, gab am Montag rund eine Stunde nach Börseneröffnung einen Erfolg im Bereich Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren bekannt. Ausschlaggebend dafür seien eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung und ein wachsendes Partner-Ökosystem.
An der Fachkonferenz ECOC 2026 in Málaga, die vom 21. bis 23. September läuft, will die Gesellschaft gemeinsam mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstrieren.
«Da Künstliche Intelligenz weiter eine starke Ausweitung der Rechenkapazität erfordert, wird die effiziente Übertragung von Daten genauso wichtig wie die Datenverarbeitung selbst», schreibt AMS in einer Mitteilung. Die zunehmende Skalierung von KI-Trainings- und Inferenzclustern stelle neue Anforderungen an optische Interconnect-Technologien und erforderte höhere Bandbreiten, geringere Latenzen sowie eine deutlich verbesserte Energieeffizienz.
«Um diese neue Marktchance zu erschliessen, baut AMS Osram seine Digital-Photonics-Strategie weiter aus. Dabei profitiert das Unternehmen von seiner führenden Position bei intelligenten Lichtemittern, optischen Sensoren und modernen Halbleiterfertigungs- und Halbleitermontagetechnologien», so das Unternehmen weiter.
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