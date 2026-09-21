Die Aktie von AMS Osram legt am Montag 18 Prozent auf 20,26 Franken zu. Der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller mit Schweizer Kotierung, gab am Montag rund eine Stunde nach Börseneröffnung einen Erfolg im Bereich Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren bekannt. Ausschlaggebend dafür seien eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung und ein wachsendes Partner-Ökosystem.