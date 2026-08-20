Der wichtigste Umsatzbringer ist weiterhin Cresemba, ein Medikament gegen schwere Pilzinfektionen. Die weltweiten In-Market-Umsätze stiegen zuletzt um 27 Prozent auf rund 782 Millionen Dollar, wie Basilea am Dienstag mitgeteilt hatte. «Bemerkenswert ist dabei, dass das Wachstum weniger aus einem wachsenden Gesamtmarkt kommt, sondern vor allem daraus, dass Cresemba immer noch Marktanteile gewinnt», sagte Unternehmens-Chef David Veitch. "«In den USA wächst das Medikament trotz seines inzwischen rund zehnjährigen Alters weiterhin zweistellig.»