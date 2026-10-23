Derweil wird die Revision der Gewinnprognose als wenig überraschend beurteilt, galten die bisherigen Ziele doch als eher konservativ. Gemäss der Bank Vontobel sind die von einigen Marktakteuren befürchteten Abwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen damit wohl vom Tisch. Nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen von Ende Juli haben die Aktien von Holcim eine schmerzhafte Bewertungskorrektur durchlaufen. Mit einem Minus von gut 16 Prozent seit Jahresbeginn zählt der Baumaterialhersteller zu den drei SMI-Schlusslichtern. Nun, da die Angst vor negativen Folgen der stark gestiegenen Energiepreise nachlassen dürften, sehen Händler Raum für eine Kurserholung. Allerdings dürften die Bäume diesbezüglich wohl nicht in den Himmel wachsen, so der Tenor.