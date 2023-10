Die Aktie von Idorsia steigt am Dienstag im frühen Handel bis 4,6 Prozent auf 2,03 Franken. Am Montag war die Aktie 17 Prozent in den Keller gerasselt und fiel dabei erstmals unter die Schwelle von 2 Franken. Im Jahresverlauf hat die Aktie 86 Prozent an Wert verloren.