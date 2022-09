Auffallend ist, dass einer oder mehrere Verwaltungsräte (VR) von Kühne+Nagel in den letzten Wochen auf privater Basis kräftig Aktien des Unternehmens gekauft haben. Im laufenden Monat wurden aus dem VR-Kreis fast 872'000 Kühne+Nagel-Aktien für mehr als 188 Millionen Franken erworben. Die grösste Transaktionen mit 321'568 Aktien für 68,8 Millionen Franken fand am 7. September statt. Von der Finanzkraft her geht man nicht falsch, wenn sich dahinter Milliardär und Mehrheitsaktionär Klaus-Michael Kühne verbirgt.