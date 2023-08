Verteidigende Worte findet hingegen Jefferies. Wie die US-Investmentbank in einem Kommentar schreibt, dürfte das Geschäftsumfeld zwar auch in der zweiten Jahreshälfte schwierig bleiben. Dennoch glaubt der Autor, dass die künftig bessere Kostentransparenz und die Aussagen zur Liquiditätssituation der Verunsicherung entgegenwirken dürften. Per Ende Juni verfügte das Solarunternehmen über liquide Mittel in Höhe von rund 370 Millionen Franken.