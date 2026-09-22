Entsprechend den vorgestellten Ambitionen hat der Experte seine Schätzungen erhöht. Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel auf 6,40 von 5,50 Franken. Die Empfehlung lautet neu «Buy» (zuvor «Hold»). Ob die Aktie die aktuelle Kursrichtung halten kann, muss sich zeigen. Ende Oktober gibt OC Oerlikon ein Handelsupdate, bei dem es die wichtigsten Zahlen aus dem dritten Quartal vorstellen wird.