Die Aktien des Industriekonzerns OC Oerlikon schlossen am Montag bei 5,61 Franken, und auch am Dienstag steigt der Wert nach Handelsbeginn weiter, um plus 5,5 Prozent. Das ist eine Verdoppelung gegenüber dem Wert vor 12 Monaten und der höchste Stand seit März 2023.
Am Kapitalmarkttag vor zwei Wochen verkündete Oerlikon, bis 2030 einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Franken anzustreben. Rückblickend erzielte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,57 Milliarden Franken bei einer Ebitda-Marge von 17,3 Prozent.
Die Ziele bis 2030 entsprechen einem organischen Wachstum von rund 6 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Als Wachstumstreiber sieht der Konzern strukturelle Trends in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Stromerzeugung, Verteidigung und Elektrifizierung.
Auch die operative Ebitda-Marge soll im Zeitraum bis 2030 auf über 20 Prozent steigen, verkündet der Spezialist für Oberflächentechnik und Chemiefaser-Maschinenbau. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll mehr als 10 Prozent betragen. Weltweit beschäftigt Oerlikon rund 10’000 Mitarbeitende in 38 Ländern und betreibt 110 Beschichtungsstandorte.
Laut einem Analysten von Kepler Cheuvreux hat der Kapitalmarkttag gezeigt, dass das Unternehmen seine Transformationsphase hinter sich gelassen habe. Das Wachstumsziel liege am oberen Rand der bisherigen Spanne und über dem Fünfjahresschnitt. Strukturell wachsende Märkte wie Luftfahrt, Halbleiter, Elektrifizierung und Verteidigung sollen laut dem Analysten zusätzliches Wachstum bringen.
Entsprechend den vorgestellten Ambitionen hat der Experte seine Schätzungen erhöht. Kepler Cheuvreux erhöht das Kursziel auf 6,40 von 5,50 Franken. Die Empfehlung lautet neu «Buy» (zuvor «Hold»). Ob die Aktie die aktuelle Kursrichtung halten kann, muss sich zeigen. Ende Oktober gibt OC Oerlikon ein Handelsupdate, bei dem es die wichtigsten Zahlen aus dem dritten Quartal vorstellen wird.
(mit Material von AWP)