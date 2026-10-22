«Galderma lieferte ein starkes Quartal ab und übertraf die Erwartungen deutlich», schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Die Befürchtungen der Investoren, dass Nemluvio - das Mittel wird zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt - ein Wachstumsproblem haben könnte, hätten sich nicht bewahrheitet, so Vontobel weiter. Es erzielte im Gegenteil ein Wachstum weit über den Erwartungen.