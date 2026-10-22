Die Aktie von Galderma steigt im frühen Handel am Donnerstag um 6 Prozent auf 184 Franken. Damit liegt der Titel, der im September in den Swiss Market Index aufgenommen wurde, nahe am Rekordstand von Ende Juni.
In diesem Jahr hat die Aktie 7 Prozent zugelegt, was den 9. Platz in der Jahrestabelle des SMI ergibt. Stark zugelegt hatte der Titel vor allem ab April 2025, rund ein Jahr nach dem Börsengang des Konzerns.
Galderma ist im dritten Quartal über alle Sparten und Regionen hinweg dynamisch gewachsen. Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung erhöht die Hautpflege-Spezialistin ihre Jahresprognose zum zweiten Mal. Am besten hat die Sparte Therapeutic Dermatology abgeschnitten, hauptsächlich wegen des Absatzes von Nemluvio. Mit 302 Millionen Dollar steuerte das Hautmittel im dritten Quartal mehr als erhofft zum Gruppenumsatz bei.
Mit dem anhaltenden Wachstum im dritten Quartal, das die Zürcher Kantonalbank (ZKB) als «beeindruckend» bezeichnet, ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg bei 25,1 Prozent. Gewinnzahlen legt Galderma im ersten und dritten Quartal nicht vor.
«Galderma lieferte ein starkes Quartal ab und übertraf die Erwartungen deutlich», schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Die Befürchtungen der Investoren, dass Nemluvio - das Mittel wird zur Behandlung der beiden Hautkrankheiten atopische Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt - ein Wachstumsproblem haben könnte, hätten sich nicht bewahrheitet, so Vontobel weiter. Es erzielte im Gegenteil ein Wachstum weit über den Erwartungen.
Galderma-Produkt Nemluvio soll ein Blockbuster werden
«Nemluvio ist auf dem besten Weg, dieses Jahr ein Blockbuster-Produkt zu werden, das heisst mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz einzuspielen», schreibt Vontobel. Die erhöhte Umsatzprognose sei teilweise erwartet worden, aber das Ausmass sei noch grösser. Die Bank bestätigt das «Kaufen»-Rating mit einem Kursziel von 200 Franken.
Etwas weniger euphorisch ist die ZKB. Die Konsensschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 «erscheinen aus unserer Sicht anspruchsvoll und nur schwer zu übertreffen, was kurzfristig das Potenzial für weitere deutliche Kurssteigerungen begrenzt». Die ZKB definiert einen fairen Wert von 153 Franken pro Aktie.
Im Fokus der Investoren steht nun auch die Wiedereinreichung des Zulassungsantrags in den USA für das Mittel Relfydess. Galderma bestätigte, dass dies im ersten Quartal 2027 geschehen soll.
Für 2026 peilt Galderma neu ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 22,5 bis 23,5 Prozent an. Erst im Sommer hatte das Unternehmen die Prognose auf 19 bis 21 Prozent erhöht.
Erst vor Wochenfrist gab Galderma die Übernahme der US-amerikanischen Hautpflegemarke ZO Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar bekannt. Neben Synergien erhält Galderma Zugang zu Märkten, in denen das Unternehmen bislang noch nicht stark vertreten ist.