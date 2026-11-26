Ein Abschlag von 8,6 Prozent hat die Anteilsscheine von Stadler Rail zu Handelsschluss am Mittwoch auf 27,94 Franken zurückgesetzt. So tief standen die Stadler-Valoren seit vergangenem August nicht mehr.
Grund für den Kurssturz am gestrigen Börsentag war, dass die Bank of America die Abdeckung des Zugherstellers bei einem Kursziel von 26 Franken sowie einem «Underperform»-Rating wiederaufgenommen hat.
Die Verkaufsempfehlung der US-Grossbank folgt auf eine solide Entwicklung der Titel in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Sie bewegten sich über längere Phasen oberhalb der 30-Franken-Marke und stiessen Ende Oktober auf 32,70 Franken beziehungsweise auf ein Dreijahreshoch vor.
Davor schossen die Valoren des Unternehmens, das in Bussnag ansässig ist, im August schlagartig von unter 25 auf klar über 31 Franken hoch. Auslöser waren die Halbjahreszahlen. Auftragseingang, Umsatz und Gewinn konnten markant gesteigert werden und lagen auch deutlich über den Analystenprognosen.
«Insgesamt untermauert Stadler Rail mit den starken 1H26-Ergebnissen oberhalb der Erwartungen das Vertrauen in die Guidance für das laufende Jahr und dürfte somit auch ein weiteres Stück an Glaubwürdigkeit für den mittelfristigen Ausblick gewonnen haben», schrieb Tobias Klöpper, zuständiger Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), in seiner Ersteinschätzung zur Stadler-Berichterstattung.
Die negative Einschätzung der Bank of America zu Stadler Rail weckt nun allerdings Erinnerungen. Schon vor etwas mehr als vier Jahren, als die US-Bank den Titel noch abdeckte, empfahl sie diesen aufgrund von Margendruck zum Verkauf und sah das Kursziel bei 27 Franken. Damals war die Aktie rund 33 Franken wert. Der cash Insider berichtete ausführlich zu den Hintergründen.
Nach aktuellem Stand gibt es neben der Einstufung durch die Bank of America noch ein weiteres «Sell»-Rating für Stadler Rail. Es stammt vom zuständigen Analysten der amerikanischen Bank JPMorgan. Daneben lauten zwei Anlageemfehlungen «Buy», fünf weitere stehen auf «Hold». Im Schnitt trauen die Analysten dem Titel 29,44 Franken zu. Der Wert ist etwas höher als der Schlussstand vom Mittwoch, aber tiefer als in den zurückliegenden Wochen gesehene Notierungen.
Am heutigen Donnerstag können die Aktien des Zugbauers nun zeigen, inwieweit der Kursrücksetzer am gestrigen Börsentag übertrieben oder angemessen war.