Die Rally der Vontobel-Titel in den vergangenen Monaten sei «nicht durch die fundamentalen Entwicklungen begründet», schreibt der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Daniel Regli, in seiner Notiz vom heutigen Freitag. Aufgrund der ausserordentlich guten Erträgen aus strukturierten Produkten im ersten Semester erhöht der Experte seine Schätzungen zum Gewinn je Aktie (GpA) für das Geschäftsjahr 2026 zwar um 30 Prozent. Er sieht aber keine nachhaltige Entwicklung und senkt seine GpA-Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028 um 0,4 Prozent beziehungsweise um 4,5 Prozent.