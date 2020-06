Der Ausbruch von Covid-19 bedeutet laut der Investmentbank Bryan Garnier, dass die globale Modeindustrie im Jahr 2020 um 27 Prozent bis 30 Prozent schrumpfen wird - wobei derzeit die grösste Bedrohung für die Unternehmen von überschüssigen Lagerbeständen aus den Kollektionen Frühjahr/Sommer 2020 herrühre.

Die Analysten Cédric Rossi und Clément Genelot schreiben, dass überschüssige Lagerbestände, die weltweit auf 140 Milliarden bis 160 Milliarden Euro und damit mehr als das Doppelte des normalen Niveaus geschätzt werden, zu starken Preisnachlässen führen werden.

Der Anteil der "immergrünen" Produkte, die für die nächste Saison wiederverwendet werden können, liege bei nur 30 Prozent bei Moncler, 20 Prozent bei Hugo Boss und noch niedriger bei H&M (Aktie minus 14 Prozent in diesem Jahr) Inditex (minus 24 Prozent in diesem Jahr). Die Krise beschleunige den Niedergang von Unternehmen in Schwierigkeiten und vergrössere die Kluft zu Unternehmen mit starken Fundamentaldaten in der Zeit nach Covid-19. Bis zu 80 Prozent der börsennotierten Modeunternehmen in den USA und Europa könnten in Schwierigkeiten geraten.

Zalando (Aktie plus 39 Prozent in diesem Jahr) ist aufgrund seiner Grösse und Investitionsfähigkeit unter den Online-Anbietern bereits einen Schritt voraus, schreiben die Analysten.