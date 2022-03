Das Unternehmen werde Depositary Receipts an der Schweizer Börse anbieten, hiess es in einer an der Börse Shanghai eingereichten Mitteilung am Dienstag. Der Betrag, der erlöst werden soll, sowie weitere Details

stehen noch nicht fest.

Klappt die Notierung, könnte Sany das erste chinesische Unternehmen werden, das im Rahmen eines erweiterten grenzüberschreitenden Listing-Programms in der Schweiz gehandelt wird.

Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde sagte vergangenen Monat, dass die Shanghai-London Stock Connect - welche Unternehmen, die an einer der beiden Börse notiert sind, Hinterlegungsscheine auch an der anderen ermöglicht - auch auf Firmen in der Schweiz und Deutschland ausgeweitet würde.

(Bloomberg)