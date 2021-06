Der US-Krankenversicherer Clover Health verzeichnete am Dienstag den zweiten Tag in Folge kräftige Gewinne, nachdem sich Kleinanleger zusammengeschlossen hatten, um Wetten gegen das Unternehmen abzustrafen.

Clover schlossen 86 Prozent höher in New York, eine fünfmonatige Verlustserie der Aktie wurde in nur zwei Tagen wettgemacht. Kleinanleger hatten eine Zunahme von Leerverkäufen bei Clover beobachtet und sich im Reddit-Forum WallStreetBets über das Potenzial für einen Short-Squeeze ausgetauscht.

"Die Macht des Netzwerkeffekts der sozialen Medien verleitet mehr Leute dazu, sich zu engagieren, und dann fangen sie an, ihren Horizont zu erweitern, nach anderen Namen zu suchen, die ein hohes Short-Interesse und solche Dinge haben", sagte Michael O’Rourke von JonesTrading.

(Bloomberg)