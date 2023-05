4. Finde die interessanten Sektoren

Mit Ausnahme von Technologie- und Rohstoffwerten sind Schweizer Anleger mit einer grossen Auswahl an lokalen Titeln gut bedient. "Wir glauben, dass Titel im Gesundheitsbereich wie Pharma, die in unserem Land stark vertreten sind, auch aus einer globalen Perspektive relevant sind", so Gattiker. Bei Technologie stehen US-Titel im Vordergrund. Was die Rohstoffaktien betrifft, so sind diese in den letzten zwei Jahren etwas ausgereizt worden. In den kommenden Monaten werde es wahrscheinlich bessere Kaufgelegenheiten geben.