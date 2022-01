Bernstein erhöht das Kursziel für Roche auf 430 von 420 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Beim Pharmakonzern stünden in diesem Jahr eine Vielzahl an Daten an, welche die den Genussschein im "Biotech-Stil" nach oben treiben könnten, schreibt Analyst Wimal Kapadia. In seinen Augen sei Roche die Aktie in der Branche, die man 2022 halten müsse.

Zu den wichtigsten Treibern in diesem Jahr zählt der Experte etwa den Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab. Er könnte einen Wendepunkt darstellen, sei aber nicht der einzige Kandidat, der Potenzial biete. Auch die beiden Kandidaten Tiragolumab und Alecensa zur Behandlung von bestimmten Arten von Lungenkrebs seien mögliche Impulsgeber.

Der Genussschein von Roche notiert am Dienstag im frühen Handel 0,6 Prozent tiefer bei 365 Franken. Der Swiss Market Index verliert 0,7 Prozent.

Roche hatte Ende Dezember 2021 ein Allzeithoch von 384 Franken erreicht. In diesem Jahr hat der Titel 3 Prozent nachgegeben, verglichen mit einem Minus von 2 Prozent beim SMI.