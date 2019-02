Alcon werde bei der Abspaltung ausserplanmäßig aufrücken und ersetze jene Firma, die nach den Index-Kriterien der Schweizer Börsenbetreiberin SIX an letzter Stelle gereiht sei, erklärte die SIX am Dienstagabend.

Die Novartis-Aktionäre müssen der Transaktion bei der Generalversammlung im Februar noch zustimmen. Die Abspaltung soll im zweiten Quartal abgeschlossen sein.

(Reuters)