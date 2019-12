Zurückgebunden werden die Titel von einer Umsatzwarnung des Konkurrenten Unilever. Bis um 09.35 Uhr fallen Nestlé um 0,8 Prozent auf 103,34 Franken zurück. Sie sind damit für etwa die Hälfte des Verlustes des Gesamtmarkts verantwortlich. Der SMI steht 0,30 Prozent tiefer.

Nestlé werden für den unerwartet schwachen Geschäftsgang bei Unilever in Sippenhaft genommen. Das niederländisch-britische Unternehmen hatte am Morgen angekündigt, dass das Wachstum aus eigener Kraft 2019 leicht unterhalb der vorherigen Prognose liegen werde. Es machte dafür insbesondere einen harzigen Geschäftsgang in Asien und in Teilen Afrikas verantwortlich. Aber auch das Geschäft in den Industriestaaten bleibt laut Unilever schwierig.

(AWP)