Belastet werden die Titel von einer Abstufung durch die Zürcher Kantonalbank. Diese beurteilt die Aussichten des Unternehmens nach einem persönlichen Kontakt mit dem Management vorsichtiger.

Um 10.15 Uhr büssen Georg Fischer 3,0 Prozent auf 977,50 Franken ein (SPI +0,2 Prozent). Gehandelt ist bis anhin gut die Hälfte des in den vergangenen Wochen üblichen Handelsvolumens. Von den in den drei vorangegangenen Wochen erreichten Gewinnen - insbesondere die Vorwoche war sehr stark - ist damit nichts mehr übrig. Auf das gesamte bisherige Handelsjahr gesehen notieren die Titel allerdings noch immer um rund 25 Prozent im Plus, womit sie nur knapp hinter dem Gesamtmarkt liegen.

Georg Fischer hatte sich im vergangenen Juli noch einigermassen zuversichtlich für das zweite Semester gezeigt. "Wir erwarten für das Gesamtjahr 2019 ein organisches Umsatzminus im Bereich von 3 bis 4 Prozent", sagte damals CEO Andreas Müller. Nach einem entsprechenden Umsatzverlust von 5,5 Prozent in den ersten sechs Monaten käme dies einer klaren Verbesserung im zweiten Halbjahr gleich.

Keine Verbesserung des Umfelds

Bei der ZKB heisst es nun, dass nach einem Kontakt mit dem Unternehmen der Eindruck entstanden sei, dass weder regional noch in den Endmärkten eine Verbesserung des schwierigen Umfelds erwartet werde. Die Bank hat deshalb ihre Gewinnschätzungen sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr um je 4 Prozent reduziert.

Konkret sieht die ZKB im Werkzeugmaschinenbau aufgrund von Branchenzahlen in wichtigen Märkten wie Deutschland oder Japan einen bevorstehenden Einbruch. Und auch der allgemeine Maschinenbau entwickle sich rückläufig, während die Automobilindustrie auf tiefem Niveau verharre. Einen Lichtblick stelle die Halbleiterindustrie dar, welche allerdings lediglich 3 Prozent zum Konzernumsatz beitrage. Insgesamt sieht die ZKB "mehr Schatten als Licht".

Die Bewertung der Aktie sei zudem im Industrievergleich leicht überdurchschnittlich. Der Titel wird deshalb auf "Untergewichten" von "Marktgewichten" zurückgenommen.

(AWP/cash)