Aktuell steht der Kurs bei 6,760 Franken um 7,3 Prozent höher. Anfang vergangener Woche hatte der Kurs bei 6,10 Franken gelegen.

Der Kurs der Newron-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten (Grafik: cash.ch).

Newron hatte am Donnerstag angekündigt, eine neue Studie mit seinem Produktkandidaten Evenamide zu starten. Das Mittel soll zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt werden. Diese Nachrichten kamen an der Börse gut an.

(AWP)