Die Papiere des europäischen Mitbewerbers Eutelsat klettern in Paris um mehr als 13 Prozent. Aktien des in Luxemburg ansässigen Anbieters SES gewinnen knapp vier Prozent.
Anleger setzen Analysten zufolge darauf, dass europäische Regierungen und Kunden nach Alternativen zu US-Satelliteninfrastruktur suchen könnten, sollte der Zugang zu diesen Diensten unsicherer werden. Eutelsat ist derzeit neben SpaceX das einzige Unternehmen weltweit, das über sein OneWeb-Netzwerk aus Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn Satelliten-Internet anbietet.
Experten geben jedoch zu bedenken, dass bestehende Starlink-Nutzer nicht einfach wechseln könnten, da dann neue Endgeräte und eine entsprechende Infrastruktur benötigt werden.
(Reuters)