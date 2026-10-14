Die Papiere des ‌europäischen Mitbewerbers ⁠Eutelsat klettern in Paris um mehr als 13 Prozent. Aktien des in Luxemburg ansässigen Anbieters SES gewinnen knapp vier Prozent.

Anleger setzen Analysten zufolge ⁠darauf, dass europäische Regierungen und Kunden nach Alternativen zu US-Satelliteninfrastruktur suchen könnten, sollte der Zugang zu diesen Diensten unsicherer werden. Eutelsat ist derzeit neben SpaceX das einzige Unternehmen weltweit, ‌das über sein OneWeb-Netzwerk aus Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn Satelliten-Internet anbietet.

Experten geben jedoch zu bedenken, dass ‌bestehende Starlink-Nutzer nicht einfach wechseln könnten, da dann neue Endgeräte und eine ​entsprechende Infrastruktur benötigt werden.

(Reuters)