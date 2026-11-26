Auch Vontobel erachtet die finanzielle Belastung als erheblich. Allein die Bussen entsprächen bei Givaudan rund 24 Prozent und bei DSM-Firmenich rund 16 Prozent des für 2026 erwarteten freien Cashflows. Weitere Aufwendungen wie Rechtskosten seien dabei noch nicht berücksichtigt. Zudem würfen die Untersuchungsergebnisse ein schlechtes Licht auf die Integrität und die internen Risikokontrollen der beiden Aromen- und Duftstoffhersteller.