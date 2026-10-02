Anders sehen es allerdings die ZKB-Experten, die ein höheres Volumen prognostiziert hatten: Die ZKB-Schätzungen beinhalteten Rückkäufe von 100 Millionen Franken für 2026 respektive von 720 Millionen für 2026 und 2027, schreibt Analyst Ausano Cajrati Crivelli. Da das nun angekündigte Rückkaufprogramm im Oktober 2027 ausläuft, könnten aber in den zwei verbleibenden Monaten auf gleicher Basis noch einmal 100 Millionen zurückgekauft werden, bemerkt er.