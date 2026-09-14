Stehen Anlegerinnen und Anleger bei Ypsomed nun vor einer grösseren Konsolidierung? Aus charttechnischer Sicht verschlechtert sich das Bild nach der aktuellen Korrektur spürbar. Nach unten bilden 351 Franken und 340 Franken die ersten zentralen Unterstützungslinien. Hält diese Zone nicht, droht ein Absacken in Richtung 300 Franken - das entspricht dem Stand vor den jüngsten Quartalszahlen im Mai. Auf der Oberseite fungiert das Niveau bei 393 Franken als erster nennenswerter Widerstand. Erst eine Rückkehr über das neue UBS-Kursziel von 400 Franken würde die Lage nachhaltig aufhellen und den Weg für 420 Franken freimachen.