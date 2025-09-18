Das Unternehmen hat am Morgen mit einer Gewinnwarnung erschreckt. SIG rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem leicht negativen bis flachen Umsatzwachstum. Bislang war ein Wachstum von rund 3 bis 4 Prozent angepeilt worden. In der Folge ist auch das Margenziel unerreichbar geworden. Und die Aktionäre müssen sich darauf einstellen, dass es für 2025 keine Dividende gibt. Die Firma kündigt an, nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche zu verkaufen.