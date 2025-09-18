Eine Gewinnwarnung und die Ankündigung zur Streichung der Dividende für 2025 verschreckte die Investoren. Im frühen Handel brechen die SIG-Aktien bis 23 Prozent ein auf 9,72 Franken. Das ist der tiefste Stand seit mindestens sechs Jahren.
Das Unternehmen hat am Morgen mit einer Gewinnwarnung erschreckt. SIG rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem leicht negativen bis flachen Umsatzwachstum. Bislang war ein Wachstum von rund 3 bis 4 Prozent angepeilt worden. In der Folge ist auch das Margenziel unerreichbar geworden. Und die Aktionäre müssen sich darauf einstellen, dass es für 2025 keine Dividende gibt. Die Firma kündigt an, nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche zu verkaufen.
Besonders die gestrichene Dividende dürfte den Investoren missfallen. Die Dividende sei für viele Investoren ein entscheidendes Argument gewesen, um in SIG zu investieren, meinte der Analyst von Vontobel.
Abgesehen davon sieht der Experte die heutigen Ankündigungen als Rolle rückwärts. Er geht davon aus, dass mit dem Ausstieg aus dem nicht-aseptischen Geschäft die Bereiche gemeint sind, die vor einigen Jahren erworben wurden (Scholle IPN).
Für Stifel wäre das Aussetzen der Dividende finanziell nicht zwingend nötig gewesen. Der trotzdem angekündigte Schritt signalisiere aber strikte Kapitaldisziplin und die Einsicht, dass die aktuelle Verschuldung nicht tragbar sei, hiess es in einem Kommentar. Insgesamt erkennt Stifel die strategische Neuausrichtung als Schritt in die richtige Richtung, wenngleich Anleger kurzfristig mit weiteren Belastungen rechnen müssten.
Das zweite Halbjahr könnte gemäss der UBS eine der schwächsten Phasen seit einem Jahrzehnt werden. Die Grossbank ist auch für 2026 nicht optimistisch: Auch dann sei eine anhaltende Marktschwäche möglich, mit begrenztem Wachstum und nur leicht verbesserten Margen.
Überdies machte sich am Donnerstag nach den Ankündigungen Unsicherheit breit. Auf Antworten müssen Investoren noch mehrere Wochen warten. Das Unternehmen will Ende Oktober bei einem Investorenanlass weitere Details zur mittelfristigen Strategie nennen.
(AWP)