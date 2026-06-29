Der Thurgauer Zugbauer konnte am Freitagabend einen Erfolg für einen Mega-Auftrag in Berlin vermelden. Nachdem Konkurrent Alstom die Vergabe zuletzt verzögerte, verzichtet der Konzern vor Ablauf der Frist auf weitere Rechtsmittel. Das Bieterkonsortium aus Siemens Mobility, Stadler Deutschland und S-Bahn Berlin kann daher jetzt neue Züge für die deutsche Hauptstadt liefern.