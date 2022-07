Die Tochter SIX Digital Exchange (SDX) hat gemeinsam mit Technologiepartner Aequitec und dem Spezialisten für Fintech- und Insurtech-Ökosysteme F10 die Tokenisierung von Privataktien auf regulierter Basis aufgegleist. Damit sei die SDX die weltweit erste vollständig regulierte Börse für digitale Vermögenswerte und Zentralverwahrer (CSD), die Privataktien tokenisiert, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung. Die Tokenisierung werde auf Basis der Distributed Ledger Technology (DLT) umgesetzt.

F10 werde Aktien über die CSD-Schiene von SDX ausgeben, wobei die Aktien in Token umgewandelt würden. Die tokenisierten Aktien seien schliesslich als dematerialisierte Bucheffekte auf der DLT-Plattform der SDX nach Schweizer Recht übertragbar. Die Dienstleistungen zum Aktienregister werden mittels Blockchain-Technologie vom Zürcher Fintech Aequitec erbracht.

Dies sei der erste Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Aequitec, schreibt die SIX. "Ein Ökosystem, das Privatunternehmen bei ihrer Finanzierungsreise unterstützt und die Komplexität und Unzulänglichkeiten bei der Emission von Private Equity mindert, kann nur durch Zusammenarbeit erreicht werden", wird Massimo Butti zitiert, der Leiter Equity bei der SDX.

(AWP)