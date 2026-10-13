Im dritten Quartal verdiente das US-Geldhaus rund 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro) und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Am Finanzmarkt kam dies gut an: Im vorbörslichen US-Handel gewann die Goldman-Aktie zuletzt mehr als drei Prozent an Wert.