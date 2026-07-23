Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das BNP Paribas am Donnerstag mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Die Erträge im Aktienhandel wuchsen im Jahresvergleich unerwartet stark um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zu den grossen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück.
Der Aktienkurs der BNP Paribas legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss an der Euronext leicht zu.
(AWP)