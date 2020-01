Börsianer verwiesen am Sonntag auf die Gefahr einer direkten militärischen Auseinandersetzung. Ein Krieg zwischen den USA und dem Iran dürfte die Weltwirtschaft mindestens 0,5 Prozentpunkte Wachstum kosten, schätzt Ökonom Jason Tuvey vom Analysehaus Capital Economics. Dafür dürften zum einen ein Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft und zum anderen ein deutlicher Anstieg der Ölpreise sorgen.

In Kuwait sackte der Leitindex 3,8 Prozent ab. Der Markt in Dubai büßte 1,8 Prozent ein, der in Abu Dhabi 1,1 Prozent. In Saudi-Arabien belief sich der Kursverlust auf zwei Prozent. Die Aktien des Ölgiganten Saudi Aramco notierten 0,7 Prozent schwächer.

Die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA per Luftangriff im Irak hat die Spannungen in der Region deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor Vergeltungsangriffen und drohte mit massiven Gegenschlägen.

(Reuters)