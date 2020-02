Wenn US-Präsident Donald Trump eines nicht mag, sind es fallende Aktienkurse. Er selbst ist es, der den Dow Jones regelmässig als Barometer seines Regierungserfolgs heranzieht. Folglich tut Trump alles dafür, um die Kurse weiter anzuheizen – zumindest bis zur Wahl am 3. November 2020. Bis dahin will der US-Präsident alle Hebel in Bewegung setzen, um die Wirtschaft noch weiter anzukurbeln.

Die Börsen profitierten bereits massiv von der grossen Steuerreform 2017. Die Steuervorteile für Unternehmen flossen meist unmittelbar in deren Gewinnwachstum. Laut Analysten war dies der entscheidende Treiber für die US-Aktienrally der letzten Jahre. Das Problem: Das Pulver dieser Reform könnte schon verschossen sein. Für einige Experten ist eine Korrektur überfällig. Wahrscheinlich auch deswegen kündigte Trump zuletzt grössere Steuererleichterungen für die Mittelklasse im September an – zwei Monate vor der Wahl.

Doch das Coronavirus macht dem US-Präsidenten in diesen Tagen einen grossen Strich durch die Rechnung. Die Angst vor Covid-19 schüttelt weltweit die Börsen durch, auch der US-Aktienmarkt bleibt davon nicht verschont. Innerhalb von nur zwei Tagen gab der S&P 500 über sechs Prozent nach. Laut einem Bericht der Washington Post soll Donald Trump derzeit in Rage darüber sein, dass die US-Gesundheitsbehörden mit ihren Warnungen zum Coronavirus die Märkte verunsichern.

Der US-Präsident soll seine Berater dazu angewiesen haben, keine negativen Prognosen zu den Auswirkungen des Virus auf die Märkte zu geben, um nicht noch mehr Verunsicherung zu schüren. Prompt äusserte sich sein Berater Larry Kudlow, Direktor des Wirtschaftsrats des Weissen Hauses, und wies öffentlichkeitswirksam auf die fundamentale Gesundheit der US-Wirtschaft hin. Er riet Anleger sogar dazu, "ernsthaft [zu] erwägen, Rücksetzer bei Aktien zu kaufen". Vor allem für Langzeit-Investoren eigne sich die derzeitige Situation für "buy the dip", sagte er gegenüber der Washington Post.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020