Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,6 Prozent auf 27'916 Punkte und die Börse Shanghai um 1,1 Prozent auf 3232 Zähler.

Mut mache Investoren das Ende der Corona-Lockdowns in der chinesischen Hauptstadt und vor allem der Wirtschaftsmetropole Shanghai, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley in einem Kommentar. Allerdings sei dies bislang eher ein psychologischer Faktor. In den Wirtschaftsdaten spiegele es sich noch nicht wider. Ein weiterer Stimmungsaufheller war die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen der chinesischen Notenbank. In Japan setzten Investoren auf eine Wiederauflage eines staatlichen Programms zur Wiederbelebung des Tourismus, das unter anderem Übernachtungsgutscheine beinhaltet. Dies verhalf der Fluggesellschaft ANA und dem Reisebüro HIS zu Kursgewinnen von jeweils rund drei Prozent.

(Reuters)