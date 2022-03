Der Batteriehersteller Gotion High Tech sowie die Medizintechnik- und Diagnostikfirma Lepu Medical Technology (Beijing), deren Aktien in Shenzhen gehandelt werden, wollen Global Depository Receipts (GDR) am Aktienmarkt in Zürich platzieren, wie aus den veröffentlichten Börsenunterlagen hervorgeht. Kurz zuvor hatte bereits die in Shanghai börsennotierte Sany Heavy Industry, ein Hersteller von Baumaschinen und Bergbauausrüstung, seine Pläne für eine Zweitnotiz an der SIX bekanntgemacht.

Details der geplanten Transaktionen wurden nicht genannt. Die drei Firmen erklärten, die Ausgabe von GDRs an der SIX solle der Finanzierung der globalen Expansion dienen. China hatte Ende vergangenen Jahres eine Kooperation der Börsen Shanghai und London auf Shenzhen sowie die Kapitalmärkte in der Schweiz und in Deutschland ausgeweitet.

An der SIX können GDRs grundsätzlich bereits seit 2007 gehandelt werden. Bislang wurde von der Möglichkeit aber kein Gebrauch gemacht, erklärte ein Sprecher des Börsenbetreibers am Donnerstag. Mit den Börsen in Shanghai und Shenzhen gebe es seit 2019 Absichtserklärungen für eine Zusammenarbeit und die Bedingungen für eine Kooperation sollen nun endgültig festgelegt werden. "Was wir zu diesem Zeitpunkt sagen können, ist, dass das Interesse auf beiden Seiten rege ist", erklärte der Sprecher.

