Diese Einschätzungen fallen in eine Zeit, in der Investoren darüber diskutieren, ob der KI-Sektor - einer der erfolgreichsten Bereiche an den weltweiten Aktienmärkten - noch weiteres Aufwärtspotenzial bietet. Zwar ist der Optimismus nach wie vor gross, doch steigende Finanzierungskosten und der zunehmende Wettbewerb zwischen den USA und China werfen Fragen darüber auf, welche Unternehmen letztlich als grösste Gewinner hervorgehen werden.